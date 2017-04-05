В Москве власти "приглашают" бюджетников принять участие в митинге против терроризма

05.04.2017, 14:19

В Москве 6 апреля на Поклонной горе пройдет митинг-концерт в память о жертвах теракта в петербургском метро. Сообщения об этом появились сегодня, 5 апреля, в социальных сетях и на сайте "Массовки.Ру".

В соцсетях появились сообщения о рассылке по бюджетным учреждениям писем с рекомендациями "отпустить желающих принять участие в митинге сотрудников с рабочих мест". Обеспечение безопасности на акции рассчитывается на 100 тысяч участников. Примет ли участие в митинге президент России Владимир Путин, пока не известно.

На сайте "Массовки.Ру" участникам акции обещают выплатить по 400 рублей.

Власти Санкт-Петербурга намерены провести митинг против терроризма 8 апреля. Об этом в среду заявил на брифинге председатель Законодательного собрания города Вячеслав Макаров.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила со ссылкой на источники в администрации президента и "Единой России", что Кремль поручил регионам собрать 8 апреля митинги против терроризма, "особенно там, где прошли акции протеста" 26 марта.

По данным издания, акции организуют по стандартной схеме : "Единая Россия" и власти мобилизуют бюджетников. Митинги под названием "Вместе против террора" начнутся с минуты молчания, на них будет делаться упор на сплочении нации перед угрозой и на роли президента Путина в этом, пишет газета.

3 апреля в метро Петербурга произошел теракт, в результате которого погибли 14 человек и около 50 получили ранения. Об этом сообщает "Радио Свобода".