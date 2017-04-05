В Кремле не знают об организации митингов после взрыва

05.04.2017, 15:21

Кремль не занимается организацией митингов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так в Кремле отреагировали на публикацию газеты "Коммерсант", где говорилось, что администрация президента рекомендовала руководителям регионов провести митинги против терроризма в связи со взрывом в Санкт-Петербурге.

"Кремль не занимается организацией митингов, поэтому я не могу вам сказать, состоятся ли митинги в регионах, и если состоятся, то в каких, и кто будет организатором. Мне неизвестно о каких-то сигналах из Кремля", - заявил пресс-секретарь Владимира Путина.

Консолидация общества в плане взаимной поддержки и неприятия терроризма по всей стране налицо, подчеркнул он.

По данным СМИ, митинги должны пройти по всей стране в эту субботу 8 апреля при участии всех парламентских партий.

В свою очередь в самих партиях заявили, что ничего не слышали о подготовке акции, но готовы в ней участвовать. Об этом сообщает ВВС.