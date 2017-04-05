Гройсман поручил разработать рекомендации по обеспечению доступа людей с особыми потребностями к соцобъектам и транспорту

05.04.2017, 15:49

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил уполномоченному правительства по вопросам прав людей с инвалидностью Раисе Панасюк разработать рекомендации правительства для местных органов власти по вопросам обеспечения в городах страны безбарьерности - доступа людей с ограниченными возможностями к социальным объектам, объектам инфраструктуры, жилого фонда.

Соответствующее поручение премьер-министр дал во время рассмотрения правительством проекта постановления Кабинета Министров "О внесении изменений в Порядок подготовки, оценки и отбора инвестиционных программ и проектов регионального развития, которые могут реализовываться за счет средств государственного фонда регионального развития" на заседании.

"Давайте утвердим наши рекомендации с конкретными мерами решением правительства и направим их в каждый город. Чтобы была типичная история, по которой они могут сделать свои местные программы или усовершенствовать существующие, и сделать реальный план действий, когда возможно сделать серьезную программу безбарьерности. Думаю, что будет очень правильный шаг, в том числе при закупках транспорта, при модернизации дошкольного, пришкольного образования, обеспечить инклюзивность", - отметил глава правительства.

Соответствующие рекомендации по обеспечению безбарьерности правительство рассмотрит в ближайшие недели.

Владимир Гройсман убежден, что безбарьерность является чрезвычайно важным вопросом для Украины, и он должен быть в приоритете во время работы центральных и местных органов власти.

"Нам надо, чтобы в каждом городе была программа доступности и безбарьерности: общественный транспорт, подъезды, где живут люди с инвалидностью, бордюры, доступ к туалетам, аптекам, больницам, школам, общественным местам. Вопрос является чрезвычайно важным", - подчеркнул он.

Премьер-министр подчеркнул, что в результате финансовой децентрализации сегодня у местных органов власти есть достаточно средств для того, чтобы обеспечить условия безбарьерного доступа для людей с ограниченными возможностями.

Инф. Департамента информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ.