За инсталляцию на месте памятника Ленину в Киеве соревнуются 4 проекта-финалиста

05.04.2017, 16:10

Фонд ИЗОЛЯЦИЯ объявляет голосование за лучшую идею временной художественной интервенции на месте бывшего памятника Ленину в Киеве в рамках проекта "Общественное соглашение". На конкурс поступило 37 заявок из 18 стран мира - Европы, Америки, Сингапура и Монголии. Среди финалистов, избранных международным жюри - 4 проекта, проголосовать за которые может каждый желающий. Голосование открыто 3-9 апреля 2017 года.

"Сейчас у нас уже есть лидер. Не буду говорить, кто это, чтобы не сбивать процесс голосования, - отметил Александр Виноградов, менеджер по коммуникациям Фонда ИЗОЛЯЦИЯ. - Проект, который выиграет, появится на месте памятника Ленину с 3 по 17 мая". Проект уже согласовали с департаментом культуры КГГА, необходимо будет согласовывать только технические спецификации проекта-победителя.

Основная цель инсталляции - продолжить общественную дискуссию вокруг декоммунизации, переосмысление наследия советской эпохи. "Формально процесс декоммунизации завершился, но продолжается определенная социальная напряженность и конфликты на этом фоне. Этот проект важен не только для граждан, у которых есть очень разное видение этого вопроса, но и для чиновников и тех, кто управляет процессами создания коммеморативных объектов в публичном пространстве", - отметила Евгения Моляр, член международного жюри проекта Общественная соглашение 2017, искусствовед, критик, член Художественной секции архитектурно-градостроительного совета при Департаменте градостроительства и архитектуры КГГА.

Первый проект "De Pedestal" - из Италии, от художественного дуэта Afterall, брата и сестры Энцо и Сильвии Эспозито. Они в своей инсталляции сфокусировались на символическом потенциале постамента, который остался после Ленина. Деревянная конструкция наподобие клетки повторяет форму пустого постамента и размещается горизонтально позади постамента, символизируя свержение идола.

Второй проект - сербской художницы Милены Вучкович "Мне нужен герой". На пустом постаменте предлагается установить мощный прожектор. Он будет вращаться и освещать объекты вокруг, символически изображая поиск нового героя вместо героя прошлого. Художница подчеркивает отсутствие простых и четких решений и необходимость видеть вещи в ином свете. Этот проект перекликается с инсталляцией Синтии Гутьеррес. "Здесь можно отметить и определенную комичность этого процесса - поиска нового героя, потому что есть вопрос, зачем нам искать новых героев именно для этого места, нужно ли там устанавливать очередного идола", - отметила Евгения Моляр.

Третий проект - "Ритуал природы" от Исы Каррильо из Мексики. Пустой пьедестал предлагается покрыть горшками с розмарином, чтобы превратить его в антидепрессант и целителя ран. По её замыслу, это будет символизировать попытку самоисцеления пустого постамента. Дополнительная часть проекта - открытые для общественности регулярные медитации shamata (на основе дыхательных практик).

Четвертый проект - украинского художника Никиты Шаленого "Героев не существует". Он предлагает с обеих сторон постамента установить два ряда книжных полок с небольшими досками. Каждый сможет нарисовать или записать на доске то, что он / она хотели бы забыть, с помощью мела, что важно помнить - с помощью угля. Доски с записями будут собираться на полках как своеобразный архив мыслей и желаний жителей города. Девиз инсталляции - "против идолов, против идеологии, за информацию, историю, за память и знания". По словам Евгении Моляр, это возможность критически проанализировать наследство советской эпохи, так как осуждение преступлений тоталитаризма не означает автоматического отрицания многих положительных сдвигов, достижений художников, ученых этого периода, как и наоборот.

Это уже третья инсталляция на месте памятника Ленину. В 2016 году там были временные инсталляции мексиканской художницы Синтии Гутьеррес "Населяя Тени" и иранского художника Махмуда Макши "Бесконечное празднование". Следующую инсталляцию планируют на осень. "Мы хотели бы расширить географию и создать похожие проекты в других городах. Мы думали про Днепр и Одессу, но пока что это потенциальные проекты", - отметил Александр Виноградов. Об этом сообщает Украинский кризисный медиа-центр.