Во Франции прошли теледебаты всех 11 кандидатов в Президенты

05.04.2017, 16:18

Беспрецедентные по своему масштабу теледебаты с участием всех 11-и кандидатов в Президенты Франции состоялись 4 апреля на канале BFMTV.

За четыре с лишним часа эфирного времени каждый из политиков в среднем говорил порядка 18 минут. Организаторы этого политического шоу решили сконцентрировать внимание участников на проблемах внутреннего характера: создание рабочих мест, борьба с террором, реформы в социальной сфере. Внешняя политика была затронута лишь в аспекте будущего Евросоюза и места в нем Франции.

Из 11 кандидатов в Президенты Пятой Республики только пятеро баллотируются впервые: центрист Эммануэль Макрон, основатель и лидер движения "Вперед", ранее занимавший пост министра экономики; правоцентрист Франсуа Фийон, представляющий основную оппозиционную партию "Республиканцы" и занимавший пост премьер-министра при Президенте Николя Саркози (2007-2012 годы); Бенуа Амон, кандидат от Социалистической партии, занимавший в нынешнем правительстве пост министра по вопросам социальной экономии и потребления; демократ Жан Лассаль, независимый парламентарий от департамента Атлантические Пиренеи, выступающий в защиту аграрного сектора; правый радикал Франсуа Асселино, основатель и лидер партии "Народный республиканский союз", выступающий за выход Франции из ЕС, Еврозоны и НАТО и за укрепление связей с Россией.

Остальные шесть кандидатов уже баллотировались в Президенты: в выборах 2012 года участвовали социалист Жан-Люк Меланшон, лидер движения "Непокорная Франция"; представители леворадикального крыла Филипп Путу и Натали Арто, выступающие в защиту прав трудящихся; основатель партии левого толка "Солидарность и прогресс" Жак Шеминад баллотировался в Президенты в 1995 году и выступает против "финансового диктата" мнополий и за укрепление связей с Россией и странами Латинской Америки; голлист, лидер движения "Поднимись, Франция", Николя Дюпон-Эньян, мэр города Йер в департаменте Эсон, независимый парламентарий; и, наконец, лидер праворадикальной партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен.

Как показал опрос общественного мнения, проведенный по заказу BFMTV институтом Elabe, самым убедительным из участников теледебатов оказался Жан- Люк Меланшон - в его поддержку высказались 25% респондентов. Фаворит президентской гонки Эммануэль Макрон оказался на второй позиции - 21% голосов, третьим стал Франсуа Фийон - 15% и лишь четвертой - Марин Ле Пен (11%). Тем не менее, именно Макрона 27% опрошенных телезрителей назвали обладателем всех необходимых для Президента качеств (за ним в этой категории следуют Меланшон и Фийон). Об этом сообщает "Радио Свобода".