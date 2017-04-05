Украина - лидер по невыплатам по решениям Европейского суда по правам человека

05.04.2017, 17:00

Больше всего случаев невыплат компенсаций по решению Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) зафиксировали в Украине. Об этом говорится в ежегодном докладе Комитета министров Совета Европы.

При этом в Европейском суде по правам человека отмечают определенное улучшение в независимости украинских судов, зафиксированное с 2010 года.

ЕСПЧ в 2016 году присудил выплатить украинским истцам более 1,2 млн. евро компенсаций. Как отмечают авторы доклада, Украина хуже всех стран Европы осуществляла такие выплаты в течение двух прошлых лет.

Вовремя в 2016 году их провели только в 20 случаях. Еще в 16 делах компенсации выплатили после дедлайна. По 213 делам выплаты не произвели (по формулировке ЕСПЧ - "подтверждений о выплате компенсаций не поступало").

Практически каждый пятый приговор, по которому своевременных выплат не было - украинский, отмечают в ЕСПЧ.

Украина вошла в пятерку стран, где в прошлом году зарегистрировали наибольшее количество новых дел, рассматриваемых ЕСПЧ, - 1147. По этому показателю выше находятся только Италия - 2350 Россия - 1573 Турция - 1430 Украина - 1147.

В 2016 году ЕСПЧ зарегистрировал 99 новых дел, поступивших от истцов из Украины. В суде отмечают, что это существенный рост по сравнению с прошлым годом - на 42 иска.

Закрыли ("приняты необходимые меры") за прошлый год только 4 дела Украины (в 2015 году - 14).

Среди наиболее резонансных дел от Украины в ЕСПУ - иск Юрия Луценко и Юлии Тимошенко относительно нарушений законов прокурорами и судьями во время криминальных расследований против них во времена президентства Януковича. Об этом сообщает ВВС.