Правительство утвердило Концепцию Государственной соцпрограммы обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин

06.04.2017, 13:23

Кабинет Министров своим постановлением утвердил Концепцию Государственной социальной программы обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин на период до 2021 года.

Проект акта разработан Минсоцполитики во исполнение Закона "Об обеспечении равных прав и возможностей женщин и мужчин", обязательств Украины относительно выполнения Конвенции ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин и других международных актов.

Разработка проекта акта вызвана необходимостью системного внедрения принципа равных прав и возможностей женщин и мужчин во всех сферах жизнедеятельности общества для обеспечения устойчивого социально- экономического развития, реализации прав человека и эффективного решения существующих проблем с четкой ориентацией на человека.

Это также связано с необходимостью достижения Целей Устойчивого Развития 2016 - 2030, утвержденных Генеральной Ассамблеей ООН, пятой из которых является "Обеспечение гендерного равенства". Этот вопрос касается еще восьми целей.

Целью принятия Концепции является совершенствование механизма обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин во всех сферах жизни общества и внедрение европейских стандартов равенства.

Принятие указанного акта позволит:

- расширить доступ женщин и мужчин к товарам и услугам путем учета особых потребностей различных категорий женщин и мужчин, связанных с такими основными признаками как возраст, место проживания, инвалидность, в нормативно-правовых актах;

- увеличить долю женщин среди депутатов Верховной Рады Украины, областных советов и местных советов городов областного значения;

- уменьшить разрыв в уровне оплаты труда мужчин и женщин;

- усовершенствовать механизм проведения гендерно-правовой экспертизы;

- создать комплексную систему реагирования на случаи дискриминации по признаку пола, в том числе множественной дискриминации, и предотвращения такой дискриминации;

- внести на постоянной основе в программы курсов повышения квалификации государственных служащих, должностных лиц местного самоуправления и работников государственных учреждений вопросы обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин;

- расширить статистическую информацию, дезагрегированную по статье, по показателям, соответствующим acquis ЕС.

Инф. Министерства социальной политики Украины.