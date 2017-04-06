Правительство утвердило Концепцию Государственной соцпрограммы обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин

Кабинет Министров своим постановлением утвердил Концепцию Государственной социальной программы обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин на период до 2021 года.
Проект акта разработан Минсоцполитики во исполнение Закона "Об обеспечении равных прав и возможностей женщин и мужчин", обязательств Украины относительно выполнения Конвенции ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин и других международных актов.
Разработка проекта акта вызвана необходимостью системного внедрения принципа равных прав и возможностей женщин и мужчин во всех сферах жизнедеятельности общества для обеспечения устойчивого социально- экономического развития, реализации прав человека и эффективного решения существующих проблем с четкой ориентацией на человека.
Это также связано с необходимостью достижения Целей Устойчивого Развития 2016 - 2030, утвержденных Генеральной Ассамблеей ООН, пятой из которых является "Обеспечение гендерного равенства". Этот вопрос касается еще восьми целей.
Целью принятия Концепции является совершенствование механизма обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин во всех сферах жизни общества и внедрение европейских стандартов равенства.
Принятие указанного акта позволит:
- расширить доступ женщин и мужчин к товарам и услугам путем учета особых потребностей различных категорий женщин и мужчин, связанных с такими основными признаками как возраст, место проживания, инвалидность, в нормативно-правовых актах;
- увеличить долю женщин среди депутатов Верховной Рады Украины, областных советов и местных советов городов областного значения;
- уменьшить разрыв в уровне оплаты труда мужчин и женщин;
- усовершенствовать механизм проведения гендерно-правовой экспертизы;
- создать комплексную систему реагирования на случаи дискриминации по признаку пола, в том числе множественной дискриминации, и предотвращения такой дискриминации;
- внести на постоянной основе в программы курсов повышения квалификации государственных служащих, должностных лиц местного самоуправления и работников государственных учреждений вопросы обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин;
- расширить статистическую информацию, дезагрегированную по статье, по показателям, соответствующим acquis ЕС.
Инф. Министерства социальной политики Украины.