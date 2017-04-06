Оккупационные власти провели в Симферополе "рейд": задержаны 11 человек

06.04.2017, 14:41

В аннексированном Россией Крыму сотрудники Центра по противодействию экстремизму ("Центр Э") провели на Центральном рынке Симферополя рейд, в результате которого задержаны одиннадцать человек.

Их доставили в здание Центра Э, где уже находилось несколько десятков задержанных. Среди них оказались правозащитник Андрей Крысько и журналист Тарас Ибрагимов, фиксировавшие рейд силовиков на рынке. У них изъяли паспорта, и в настоящий момент они вместе с несколькими десятками задержанных находятся в здании.

Ранее Ибрагимова уже задерживали в Симферополе сотрудники "Центра Э", однако после уточнения личных данных и проверки пресс-карты, журналиста отпустили. Об этом сообщает "Радио Свобода".