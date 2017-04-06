Порошенко: Украина не отступит назад в вопросах реформ

06.04.2017, 14:57

Президент Петр Порошенко отмечает преданность Украины в вопросах внедрения реформ, развития государственных институтов, укрепления гражданского общества и создания предпосылок экономического роста государства.

"Стоя перед вами, хочу заверить вас: не будет ни одного отступления назад в вопросе реформ", - обратился Президент к участникам 10-го Киевского форума "Старые конфликты и новые динамики: стратегии для изменяющегося мира".

Глава государства напомнил свою любимую цитату Натана Шаранського о трех источниках силы свободного мира - сила личной внутренней свободы, свободного общества, и солидарности свободного мира. "Имея две из них, сегодня Украина нуждается в поддержке не только на поле боя, но также и на ее втором фронте - внедрении реформ", - отметил он.

Петр Порошенко подчеркнул, что Украина предана идее развития действенных и целостных государственных институтов, укреплению украинского гражданского общества, созданию необходимых предпосылок для экономического восстановления и роста.

По словам главы государства, важно, что наши международные партнеры признают наш прогресс. "В этот понедельник Исполнительный совет МВФ принял решение предоставить очередной транш финансовой помощи Украине. Это решение своевременное и поощряющее. Четвертый раз подряд Украина выполняет все обязательства, выполняет Меморандум и пользуется уважением международного сообщества", - отметил он.

Президент также напомнил о решении ЕС о макрофинансовой помощи Украине.

Петр Порошенко заверил, что Украина безусловно продолжит работать над своей частью укрепления своей устойчивости и добавил, что это в интересах ЕС, Украины и всего свободного мира.

"Нам всем известен бренд "Для Европейского восстановления от Соединенных Штатов Америки". Сегодня нам нужен подобный бренд и для Украины - "Для украинского восстановления от Объединенного свободного мира", - отметил он.

"Я буду повторять это снова и снова - Украина требует своего собственного "плана Маршалла", который однажды помог отстроить Европу из пепла. Этот новый план подтвердит, что друзья с Украиной", - сказал Президент и поблагодарил Европейскую народную партию за поддержку этой идеи во время Мальтийского Форума.

Глава украинского государства подчеркнул, что для нашей стратегии нужны: объединенное и решительное Трансатлантическое сообщество по защите наших, не только украинских, а общих интересов всего Свободного Мира; устойчивое западное общество; никакого компромисса по поводу российской агрессии, включая политику санкций; открытая для своих проевропейски настроенных партнеров и союзников ЕС; практическая помощь Украине.

"Это наша лучшая стратегия в меняющемся мире старых конфликтов и новых динамик. Это наш шанс сломать замкнутый круг борьбы украинского универсализма и российского провинциализма. Это наш шанс подтвердить силу свободы над тиранией", - резюмировал Президент.

Инф. официального сайта Президента Украины.