В Украине стартовал онлайн-сервис МВД - базы данных недействительных, похищенных или утраченных документов

06.04.2017, 15:10

Глава МВД Украины Арсен Аваков сегодня, 6 апреля, сообщил о запуске нового онлайн-сервиса Государственной миграционной службы - базы данных недействительных, похищенных или утраченных документов, удостоверяющих личность.

Паспорта-книжечки старого образца, которые выдавались в Украине с 1994 года, не имеют достаточной защиты от подделок. С учетом того, что переход на новые ID-паспорта рассчитан на несколько лет, быстрая, простая и бесплатная проверка подлинности паспорта станет эффективной страховкой от мошенников, которые используют поддельные паспорта для мошеннических схем.

"Развитие технологий делает и преступников изобретательнее. Поэтому граждане должны быть бдительными, а правоохранительная система - современной, технологичной и удобной для сотрудничества. Новый сервис дает возможность проверить наличие паспорта гражданина Украины в базе данных МВД, а также в базе данных ГМС, которая осуществляет учет документов, которые признаны недействительными "без криминала": порча, потеря и другое", - подчеркнул Арсен Аваков.

Новый онлайн-сервис, уточняет глава МВД, дает возможность по серии и номеру проверить не только паспорта, внутренний и заграничный, а ряд других документов, удостоверяющих личность, в том числе удостоверение личности, котороя нуждается в дополнительной защите, которые могут подделывать и использовать в мошеннических схемах !

Арсен Аваков также сообщил, что сейчас сервис работает в тестовом режиме, и пригласил пользователей присоединяться к процессу тестирования и улучшения. С этой целью на странице предусмотрена специальная опция для замечаний и предложений.

В МВД уже внедрен ряд онлайн-сервисов.

В частности, сайте МВД в разделе "Информационные учеты МВД" в онлайн-режиме можно проверить информацию о наличии в розыске транспортного средства, мобильного телефона, оружия и культурных ценностей. Здесь доступны базы данных пропавших без вести, людей, находящихся в розыске, неустановленных лиц, и др. Есть также возможность проверить легитимность справки об отсутствии/наличии судимости.

В тестовом режиме работает сервис, позволяющий подать в электронном виде заявку на получение справки об отсутствии/наличии судимости.

"В перспективе такую справку можно будет получить непосредственно на электронную почту. Это избавит от необходимости лично приезжать в Сервисный центр МВД. Электронная справка будет зашифрована и защищена электронной цифровой подписью уполномоченного должностного лица для защиты от подделок", - сообщил о ближайших планах Арсен Аваков.

Кроме того, на сайте МВД работает бесплатный сервис генерации и сертификации ЭЦП для субъектов хозяйствования и физических лиц.

На сайте Главного сервисного центра работает онлайн-сервис, с помощью которого можно получить выписку из Единого государственного реестра о зарегистрированных транспортных средствах и их владельцах. В соответствии с Постановлением КМУ стоимость этой услуги составляет 45,68 грн., Однако, пока сервис работает в тестовом режиме, плата не взимается.

"Это еще далеко не "Электронное правительство" в полном объеме, но каждый новый онлайн-сервис - это шаг к цели", - отметил Арсен Аваков.

Инф. Департамента коммуникации МВД Украины.