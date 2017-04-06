Гройсман: Украина и страны Балтии имеют значительные шансы для развития своих транспортных и транзитных возможностей

06.04.2017, 15:50

Украина и страны Балтии имеют значительные шансы для развития своих транспортных и транзитных возможностей.

Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе встречи с премьер-министром Эстонской Республики Юри Ратасом, премьер-министром Латвийской Республики Марисом Кучинскисом и премьер-министром Литовской Республики Саулюсом Сквярнялисом. Встреча состоялась в Киеве в рамках работы Украинско-Балтийского Форума глав правительств и Киевского форума по безопасности.

"Вопрос нашего логистического и транспортного сотрудничества очень важен, мы должны углублять работу в этом направлении, - сказал Владимир Гройсман. - Недавно я имел встречу в формате ГУАМ, где мы тоже обсуждали сотрудничество в сфере доставки товаров".

Глава правительства Украины напомнил, что вскоре в Украине состоится большой транспортный форум, который должен стать эффективной площадкой углубления контактов и оформления проектов в транспортной сфере. "У нас есть значительный потенциал для развития транспортного взаимодействия", - добавил Владимир Гройсман.

Инф. Департамента информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ.