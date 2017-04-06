Яценюк: "Народный фронт" не проголосует за отставку Гройсмана

06.04.2017, 15:54

Депутаты "Народного фронта" не намерены голосовать за отставку премьер-министра Владимира Гройсмана и Кабинета Министров. Об этом в кулуарах 10-го Киевского форума по безопасности заявил глава "Народного фронта" Арсений Яценюк.

Он отметил, что сегодня ему задавали вопросы по поводу того, когда премьер-министра Владимира Гройсмана отправят в отставку.

"Я дам очень четкий ответ на этот вопрос: "Народный фронт" не будет голосовать за отставку действующего Кабинета. В этом вопросе мы не БПП", - подчеркнул Яценюк.

Он пояснил, что нынешнее правительство продолжает реформы, которые были заложены Кабинетом министров во главе с самим Яценюком.

"Голосов за отставку не было, нет и не будет", - подытожил Яценюк. Об этом сообщает Эсспресо TV.