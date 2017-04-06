Три миллиона граждан Украины уже имеют биометрические паспорта

06.04.2017, 16:33

Около трех миллионов украинцев уже имеют биометрические паспорта и могут воспользоваться безвизовым режимом для путешествий в страны Шенгенской зоны, как только он будет введен. Об этом сообщил пресс-секретарь Государственной миграционной службы Украины Сергей Гунько.

По данным миграционной службы, за последний год количество биометрических паспортов, полученных украинцами, увеличилось вдвое.

Первые биометрические паспорта начали выдавать в январе 2015 года.

В апреле 2016 года Сергей Гунько называл цифру выданных паспортов - 1,3 миллиона.

В феврале 2017 года руководитель Государственной миграционной службы Максим Соколюк сообщил, что уже выдано 2,6 миллиона паспортов.

Он прогнозировал, что с февраля по июнь 2017 года, когда, согласно прогнозам, заработает безвизовый режим, будет выдано еще около миллиона паспортов.

Сейчас по всей Украине работает около 600 офисов, уполномоченных государством на выдачу биометрических паспортов.

Путешествовать без права на работу, на срок не более 90 дней за каждые полгода можно будет во все страны ЕС, за исключением Великобритании и Ирландии. Украинцы также смогут ездить без виз в четыре страны, не входящие в ЕС, однако являющиеся участниками Шенгенской зоны - Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию.

В то же время, как объясняют в Еврокомиссии, после введения безвизового режима все еще нужно будет предоставлять по требованию таможенников ряд документов, чтобы "доказать надлежащее материальное положение и цель путешествия".

Пограничники теоретически могут требовать показать подтверждение проживания - либо приглашение, либо подтверждение из гостиницы, а также обратный билет и доказательства финансовой состоятельности.

Финансовую состоятельность обычно подтверждают выпиской со счета или наличными в расчете $50 в сутки. Об этом сообщает ВВС Украина.