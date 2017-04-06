Глава МИД Украины: Ведутся поиски вандалов, которые на Закарпатье повредили флаг Венгрии

06.04.2017, 17:00

На Закарпатье, недалеко от Берегово, вандалы повредили флаг Венгрии. Об этом в своем Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"С сожалением узнал о повреждении венгерского флага неподалеку Берегово. Решительно осуждаю этот акт вандализма. Делаем все, чтобы найти виновных", - написал он.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о необходимости предоставления проживающим в Украине венграм двойного гражданства и автономии. Это спровоцировало напряженность в отношениях между двумя странами.

В МИД Украины, реагируя на слова Орбана, назвали подобные высказывания "спекуляцией в пользу Кремля".

30 марта на саммите Европейской народной партии, который проходил на Мальте, Орбан предложил президенту Украины Петру Порошенко заключить двустороннее соглашение о двойном гражданстве для этнических венгров, проживающих в Украине. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.