Гройсман призывает парламент поддержать пять ключевых реформ, которые предложит правительство

07.04.2017, 15:01

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призывает парламент поддержать в этом году проведение пяти ключевых реформ, предложенных правительством, что обеспечит макроэкономическую стабилизацию и экономический рост. Об этом он заявил во время "Часа вопросов к правительству" в Верховной Раде.

"Критически важным в этом году является проведение 5 ключевых реформ, и будем просить украинский парламент поддержать это. После того, как мы внедрим эти изменения и эти решения, вы сможете честно и открыто смотреть людям в глаза, потому что в 2017-2018-2019 годах и пенсии будут расти, и цены будут стабильными, и заработная плата будет более высокая для украинских граждан, и мы будем иметь более стабильную нашу национальную валюту. От этих 5 решений зависит, как будет жить страна завтра в среднесрочной и долгосрочной перспективе", - подчеркнул он.

Пять ключевых реформ, которые необходимо провести в 2017 году, определены правительством в недавно принятом Среднесрочном плане приоритетных действий правительства до 2020 года. Среди них - проведение справедливой пенсионной реформы, что позволит повысить пенсии уже с 1 октября, масштабный открытый конкретный продаж неэффективного используемого имущества, которое не имеет стратегического значения для Украины, проведение земельной реформы "во имя украинского фермерства", что, по словам Владимира Гройсмана, станет огромным движением в развитии экономики, а также проведение реформы образования, законопроект о которой находится в парламенте, и поддержка реформы здравоохранения.

В этом контексте глава правительства поблагодарил парламент за принятое накануне решение об автономизации медицинских учреждений: "Это лишь первый шаг, который позволит построить современную систему здравоохранения".

Кроме того, правительство будет концентрироваться над строительством дорог, вопросом энергоэффективности, достижением энергетической независимости, развитием других сфер экономики. Так, правительство предложит парламенту принять законодательство относительно развития технологических парков.

"У нас есть довольно амбициозные планы, но нам необходима поддержка 226 народных депутатов Украины, - заверил премьер-министр. - Мы обеспечим экономический рост и прогнозируемость развития страны, которое будет понимать каждый украинский гражданин".

Он призвал народных депутатов сконцентрироваться на обеспечении экономического роста и долговременной макроэкономической стабилизации. "Когда нас спрашивают, а что нужно сделать конкретное, чтобы люди почувствовали (экономический рост), на этот вопрос уже есть четкий ответ. Я четко предполагаю, что мы сможем в 2017 году достабилизировать ситуацию серьезно и ускорить экономический рост", - отметил он.

Владимир Гройсман напомнил, что на последней неделе состоялся ряд важных событий для Украины, "которые должны вдохновить на серьезные движения и свершения". Так, Международный валютный фонд завершил третий пересмотр программы сотрудничества с Украиной и одобрил выделение транша объемом $1 млрд. Кроме того, Европейский Союз перечислил Украине транш в сумме 600 млн. евро в рамках программы макрофинансовой помощи ЕС. Вчера Европейский Парламент принял решение о либерализации визового режима. Также недавно Министерство обороны Канады и Министерство обороны Украины подписали соглашение об углублении сотрудничества в оборонной сфере.

"Это все позитивные сигналы, которые говорят о том, что мы на правильном пути. Но мы должны понимать, что мы должны построить самодостаточную экономику, которая не будет зависеть от макрофинансовой поддержки наших международных партнеров, которым мы очень благодарны, но наша главная задача - стать экономически сильными", - подчеркнул он.

Инф. Департамента информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ.