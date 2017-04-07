Порошенко обещает сделать поездки в Европу для украинцев доступнее и дешевле

07.04.2017, 16:11

Президент Петр Порошенко отмечает, что после получения безвизового режима для украинских граждан, работа не будет прекращаться и власть сделает все для того, чтобы путешествия в Европу стали более доступными для украинцев.

Во время встречи с президентом Национальной академии наук Украины Борисом Патоном и молодыми учеными глава государства напомнил, что вчера состоялось неординарное событие. Упорный труд украинских дипломатов, народных депутатов, экспертов по получению Украиной режима визовой либерализации принес успешные результаты, отметил он.

"Я горжусь тем, что возглавлял это процесс", - сказал Петр Порошенко.

Президент подчеркнул, что несмотря на безумное противодействие наших оппонентов, в том числе это было и элементом гибридной войны против нас, несмотря на определенный скепсис "пятой колонны" внутри страны, которая утверждала, что ничего у нас не получится, мы приняли план либерализации визового режима. Он напомнил, что для получения безвизового режима Украина должна была выполнить план по 144 критериям. За это время был внедрен ряд реформ: начиная от идентификационных карточек и заканчивая системой интегрированного управления границами; от внедрения биометрических паспортов и заканчивая эффективными шагами в борьбе с коррупцией; начиная от внедрения новой системы государственных закупок и заканчивая обеспечением верховенства права и соблюдения прав человека.

Петр Порошенко отметил, что вчера 521 депутат Европейского парламента, представители 6 крупнейших фракций проголосовали за предоставление "безвиза" для украинцев.

"Могу вам сказать, что на этом работа не останавливается. Мы сделаем, чтобы поездки украинцев были дешевле, чтобы в Украину пришли "лоукосты", - подчеркнул Президент.

"Чтобы вы, как молодые ученые, по украинскому паспорту, не ожидая дней или недель в очередях перед консульствами, не извлекая из карманов украинцев миллиарды гривен за уплату консульского сбора, не переплачивая за билеты, а потратив от 30 до 60 евро имели возможность собственными глазами убедиться в преимуществах европейских ценностей, европейской системы, которая стала объединяющей национальной идеей во время Революции Достоинства, и к которой сейчас уверенно идет и шагает Украина", - отметил Петр Порошенко.

Инф. официального сайта Президента Украины.