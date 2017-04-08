Аваков: Для реализации безвиза каждый украинец должен иметь биометрический паспорт

08.04.2017, 10:36

"Для реализации безвизовых соглашений каждый украинец должен иметь биометрический паспорт. Также я рекомендую вам поменять свой паспорт- книжечку на ID-карту, как это сделал я. Наличие ID-карты позволяет путешествовать и без загранпаспорта, например, в Турцию (такое Соглашение мы уже подписали), скорее всего, в Беларусь, а в ближайшее время и в ряд других стран. Технически мы готовы", - отметил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков 7 апреля во время брифинга в Харькове.

Глава МВД также отметил, что около 1,5 миллионов паспортов миграционная служба сможет выдать до конца года.

"Однако есть и нюансы. Например, вчера все паспортные сервисы прекратили свою работу, так как представители СБУ, в результате следственных действий, прекратили деятельность одного из провайдеров. Но эта проблема будет решена в ближайшее время", - заверил министр внутренних дел.

Выдача биометрических паспортов в Украине началась в январе 2015 года. По состоянию на сегодняшнее утро уже более 3 миллионов украинцев получили биометрические паспорта для выезда за границу.

Инф. Департамента коммуникации МВД Украины.