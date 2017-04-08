Этот день в истории: 8 апреля

08.04.2017, 11:27

Предлагаем дайджест основных событий и дат 8 апреля.

1336 - родился Тамерлан, среднеазиатский государственный деятель, полководец.

1764 - родился Николай Резанов, дипломат, торговец, один из учредителей Российско-Американской компании, инициатор первой русской кругосветной

экспедиции. Его история любви увековечена в рок-опере "Юнона" и "Авось".

1766 - в США запатентовали первую пожарную лестницу.

1853 - появился первый официально зарегистрированный шахматный клуб - Петербургское общество любителей шахматной игры. Цель общества было

"распространение вкуса к этой благородной и поучительной игре" (из устава).

1892 - родилась Мэри Пикфорд, американская звезда немого кино.

1904 - Англия и Франция подписали соглашение о союзе, получившее название Entente cordiale, т. е. "Сердечное согласие". По произношению первого слова союз этот стал называться Антантой.

1918 - российский триколор был заменен красным флагом.

1935 - родился Николай Рашеев, украинский режиссер и сценарист.

1938 - родился Кофи Аннан, ганский дипломат, генеральный секретарь ООН (с 1996 по 2006 гг.).

1990 - над Ивано-Франковским городским советом впервые за советский период подняли украинский национальный флаг.

1992 - сербская община в Боснии провозглашает создание независимой республики.

2010 - свержение Президента Киргизии Курманбека Бакиева, более 70 погибших.

ИЦ "ЭЛВИСТИ" по материалам интернет-изданий.