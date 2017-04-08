Кличко: Обновленная станция киевского метро "Левобережная" будет открыта 1 мая

08.04.2017, 12:14

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что полностью обновленная станция метро "Левобережная" будет открыта 1 мая.

"Много критики сейчас, что на метро "Левобережная" что-то сделали не так. Но работы полностью еще не завершены и сейчас они продолжаются", - заявил Виталий Кличко в эфире телеканала "Киев".

При этом отметил, что, к сожалению, пока нет возможности провести полный капитальный ремонт станции.

Однако, по словам городского головы, после реконструкции "Левобережная" будет более комфортной, а также будет иметь более современный вид.

"Мы осуществляем ремонт, чтобы обновить станцию и сделать ее более комфортной. 1 мая она будет полностью открыта и тогда мы сможем полноценно отчитаться перед киевлянами", - пообещал Виталий Кличко.

Ранее в сети появились фото некачественно выполненных работ на "Левобережной".

Ремонтные работы на станции киевского метрополитена "Левобережная" в рамках программы подготовки к "Евровидению-2017" начались 18 февраля. Планировалось, что они продлятся месяц. Об этом сообщает ВВС Украина.

