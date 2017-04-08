В Киеве активисты сорвали проведение "Тотального диктанта" в Российском центре науки и культуры

08.04.2017, 12:22

Российский центр науки и культуры в Киеве решил не проводить "Тотальный диктант" по русскому языку в Киеве сегодня, 8 апреля.

"Диктанта в Киеве не будет!" - говорится в сообщении на сайте центра. Причины такого решения не уточняются.



СМИ со ссылкой на пресс-секретаря центра сообщили, что его здание заблокировали активисты "Национального корпуса". Она добавила, что позже полиция договорилась о разблокировании здания центра до 13:00, однако сам диктант должен был начаться в 14:00.



В пресс-службе ГК "Азов" (организация, которая является одной из основательниц "Национального корпуса") подтвердили, что активисты "Национального корпуса" сорвали проведение диктанта.



По данным активистов, в нем намеревались принять участие "представители Л-ДНР".

"Центр враждебной культуры в Украине, некое "Представительство Россотрудничества" инициировало съезд, на котором утром 8 апреля российская община должны были писать" тотальный диктант ". А вот к самому написания были привлечены представители "банановых республик Л-ДНР", после чего их должны также признать "культурными", - говорится в сообщении ГК "Азов".



Российское федеральное агентство "Россотрудничество" ежегодно проводит "Тотальный диктант" в РФ и других странах. "Каждый желающий может прийти в РЦНК (Представительства "Россотрудничества") и проверить свои знания русского языка или получить консультацию профессиональных лингвистов", - говорится на сайте организации. Об этом сообщает ВВС Украина.

