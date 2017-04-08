В Москве на официальном митинге против терроризма задержаны 6 человек

08.04.2017, 16:17

В Москве во время акции в память о жертвах теракта в метро Петербурга задержаны 6 человек - 5 активистов и журналист Денис Стяжкин, который фотографировал акцию в Парке Горького.

На аналогичном мероприятии, организованном властями в Барнауле (Алтайский край), задержаны 8 человек. На размещённом Антоном Подчасовым в Facebook видеоролике видно, что задерживали либо людей с плакатами против коррупции, либо выступавших с критикой властей.

Общественные акции, организованные властями, прошли в ряде крупных городов Сибири и Поволжья.

При этом в Красноярске всем пришедшим раздавали листовки с информацией о теракте в петербургском метро 3 апреля, жертвами которого стали 14 человек.

По словам руководителей акций, в качестве которых официально выступили в основном молодёжные, ветеранские и другие общественные организации, во всех случаях в мероприятиях участвовали не менее нескольких тысяч человек.

Ранее администрация Президента Владимира Путина поручила регионам провести 8 апреля организованные митинги с антитеррористическими лозунгами - "особенно там, где прошли акции протеста 26 марта". Об этом сообщает "Радио Свобода".