Россия и Грузия расширяют авиасообщение

08.04.2017, 16:29

Авиакомпании Грузии и России открывают новые рейсы между двумя странами. Грузинская Georgian Airways и российская NordStar получили разрешение на выполнение многоразовых чартерных рейсов между городами двух стран в весенне-летний период, сообщили в Агентстве гражданской авиации Грузии сегодня, 8 апреля.

"Georgian Airways с 13 апреля начнет оперировать на воздушной линии Тбилиси-Махачкала-Тбилиси. Рейсы будут осуществляться до конца октября с частотой два раза в неделю - по четвергам и воскресеньям на самолетах Boeing B737 и Bombardier CRJ200", - сказал представитель агентства.

Со своей стороны авиакомпания NordStar с 1 мая до конца октября будет выполнять чартерные рейсы по маршруту Москва-Батуми-Москва три раза в неделю - по понедельникам, средам и пятницам на самолетах Boeing B737-800.

В грузинском авиационном ведомстве отметили, что с начала июня к работе на грузинском авиарынке приступят еще две российские авиакомпании - "Нордавиа- региональные авиалинии" и Red Wings Airlines. "Нордавиа" со 2 июня будет выполнять прямые регулярные рейсы между Санкт-Петербургом и Тбилиси и с 3 июня - между Санкт-Петербургом и Батуми, а Red Wings со 2 июня откроет регулярное авиасообщение между Москвой и Батуми.

Ранее сообщалось, что с 29 апреля авиакомпания "Сибирь" начинает летать из Новосибирска в Тбилиси, а "Уральские авиалинии" с 1 мая планируют осуществлять новый прямой рейс из Сочи в Тбилиси и с 3 мая - из Санкт-Петербурга в Кутаиси.

Россия и Грузия объявили о возобновлении регулярного авиасообщения между двумя странами 15 сентября 2014 года. Грузинские авиакомпании получили право осуществлять регулярные полеты в направлении Москвы, Санкт- Петербурга, Самары, Екатеринбурга, Сочи, Ростова-на-Дону и Кавказских Минеральных вод, а российские - в направлении Тбилиси, Батуми и Кутаиси. Об этом сообщает Deutsche Welle.