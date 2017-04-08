В Полтаве повредили мемориальные доски погибшим бойцам АТО и Петлюре

08.04.2017, 16:32

В ночь на 8 апреля в Полтаве неизвестные разбили две мемориальные доски погибшим бойцам АТО в разных частях города, а также доску украинскому военному и политическому деятелю Симону Петлюре. Об этом сообщают местные правоохранители.

"По всем адресам работают сотрудники полиции Полтавы, устанавливаются обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.

Правоохранители обращаются к местным жителям, которые могли быть свидетелями инцидентов, помочь в расследовании и связаться с полицией. Об этом сообщает ВВС Украина.