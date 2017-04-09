В Киеве перекрыли ряд улиц в связи с полумарафоном

09.04.2017, 11:44

В Киеве в воскресенье, 9 апреля, перекрыли для транспорта ряд улиц в связи с седьмым Киевским международным полумарафоном. Об этом сообщают организаторы мероприятия на своем сайте.

Перекрытие коснется всех видов транспорта, в частности общественного и велосипедного.

Улицу Петра Сагайдачного и Контрактовую площадь перекрыли с 5 утра 8 апреля до вечера 9 апреля.

В воскресенье ограничено движение на таких улицах:

Днепровский спуск - с 9:00 до 10:30 перекрыт подъем и спуск возле моста Метро.

Набережное шоссе - с 8:00 до 10:30 перекрыто движение в обе стороны от моста Метро до Контрактовой площади. С 9:00 до 12:40 - от Боричева спуска до моста Метро.

Улица Набережно-Крещатицкая - с 8:30 до 12:40 перекрыто движение в промежутке от Боричевого спуска до Гаванского моста.

Гаванский мост - с 09:00 до 11:40 перекрыто движение в сторону моста Георгия Фукса (бывшего Московского).

Улица Набережно-Рыбальская - с 09:30 до 10:40 перекрыто движение в сторону моста Фукса.

Мост Георгия Фукса- с 09:30 до 10:50 перекрыто движение в направлении Левого берега до остановки "Парк Дружбы Народов". На встречной полосе организуют реверсивное движение.

Улица Трухановская - с 8:00 до 12:50 перекрыто движение в обоих направлениях.

Владимирской спуск - с 8.30 до 13.00 перекрыто движение в обоих направлениях. Об этом сообщает BBC Украинская служба.