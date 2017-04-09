В Киеве полиция усилила меры безопасности

Полиция сегодня, 9 апреля, усилила меры безопасности для недопущения нарушений общественного порядка во время проведения 7-го Киевского международного марафона возле Контрактовой площади. Об этом сообщили в отделе коммуникации столичной полиции.
Отмечается, что к охране правопорядка будет привлечено более 140 работников структурных подразделений органов внутренних дел.
Сотрудники полиции призывают участников мероприятий, киевлян и гостей столицы не нарушать правопорядок и соблюдать установленные правила поведения в общественных местах.
В связи с проведением в столице Киевского международного марафона, который объединит около 9 тысяч участников из 50 стран мира, на некоторых улицах и мостах города будет ограничено движение транспорта.Об этом сообщает УНИАН.