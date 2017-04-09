Между Одессой и Стамбулом запущен прямой паром

09.04.2017, 13:46

Сегодня, 9 апреля, между Стамбулом и Одессой запущено прямое пассажирское паромное сообщение. Об этом на своей странице в Twitter сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига.

"Турецкая Республика и Украина становятся ближе - сегодня запущено прямое пассажирское паромное сообщение между Хайдарпаша (Стамбул) и Одессой - 90% наполняемость", - написал Сибига.

Он также сообщил, что в пароме Каунас 7 этажей, кроме пассажиров он перевозит грузовики и вагоны.

"Интересный факт - в свое время паром Каунас был внесен в Книгу рекордов Гиннеса - на капитанском мостике соответствующий сертификат", - написал посол. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.