В Одессе у памятника Неизвестному матросу произошли потасовки между проукраинскими и пророссийскими активистами

10.04.2017, 13:48

10 апреля возле памятника Неизвестному матросу в парке Шевченко в Одессе произошли потасовки между проукраинскими активистами и "куликовцами".

До драки не дошло, поскольку полиция не дала конфликту развиться. Шестерых активистов задержали, передает "Думская".

После задержания шестерых активистов возле памятника Неизвестному матросу произошла еще одна потасовка. На это раз полиция задержала около 15 активистов. Также задержали одного человека от "куликовцев". При себе у одного из задержанных нашли дымовые шашки и газовый баллончик.

В данное место также приехали представители украинских патриотических организаций, в числе которых бывший лидер одесского "Правого сектора" Сергей Стерненко.

Между сторонами началась перепалка, часть митингующих нецензурно выражалась. Участники митинга начали скандировать: "Бандеровские бесы, вон из Одессы!", "Одесса, вставай, Бандеру прогоняй!" и пр., а также хором пели различные советские песни. Оппоненты скандировали: "Слава - Украине!" и другие патриотические лозунги.

Участники акции обвинили в провокации проукраинских активистов, которые заявили, что пришедшие на Аллею Славы - "сепаратисты и "вата".

Несколько проукраинских активистов оказались в гуще оппонентов. В конфликт быстро вмешалась полиция, из толпы правоохранители вывели несколько человек, надели на них наручники и увезли.

"Сейчас выясняются обстоятельства случившегося. Полиция действовала в рамках закона", - сказал начальник управления превентивной деятельности ГУ Нацполиции в Одесской области Иван Ищенко.

По данным Стерненко, задержаны только представители патриотических организаций, в числе которых "Уличный фронт".

Сейчас на Алле Славы остается большое количество людей: митингующие, проукраинские активисты, а также полиция.

Сегодня, 10 апреля, в День освобождения города от фашистских захватчиков, усилены меры безопасности, в том числе, за счет прибытия дополнительных сил правоохранителей из других регионов Украины. Об этом сообщает УНИАН.