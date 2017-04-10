Гройсман призывает чиновников регулярно участвовать в работе региональных call-центров

10.04.2017, 15:21

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призывает представителей власти регулярно участвовать в работе региональных call-центров для того, чтобы понимать насущные проблемы, которые волнуют граждан, и оперативно их решать. Об этом он заявил после общения с гражданами в Правительственном контактном центре сегодня, 10 апреля.

"Абсолютно полезно для всех чиновников, и буду призывать к этому, чтобы они регулярно принимали участие в работе таких региональных call-центров для того, чтобы понимать, с какими вопросами к ним обращаются люди, - отметил глава правительства - Люди должны понимать, что с ними общаются для того, чтобы решить вопросы, которые их волнуют. Необходимо не просто послушать человека, а понять, в чем проблема, как он живет, чем ты можешь помочь".

"Есть много вопросов - относительно системы здравоохранения, пенсионного обеспечения, много социальных вопросов, вопросы, связанные с инфраструктурой, даже вопрос был сегодня от жителей Дебальцево, которые сегодня находятся в сложных условиях, - подчеркнул Владимир Гройсман, комментируя результаты своего общения с гражданами в Правительственном контактном центре. - Самое главное - чтобы власть постоянно была в диалоге, чтобы понимала, в чем есть проблемы, как их нужно решать, просто, чтобы чиновники не были равнодушными. Это очень важно".

Инф. Департамента информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ.