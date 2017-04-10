Президент Украины вручил "Звезду Героя" родителям Василия Слепака

10.04.2017, 16:32

Президент Петр Порошенко встретился с родителями Героя Украины, участника антитеррористической операции, известного оперного певца Василия Слепака - Надеждой Васильевной и Ярославом Владимировичем. Глава государства вручил им "Звезду Героя", которой посмертно был отмечен Василий за исключительное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу.

Петр Порошенко отметил, что участок, где защищая украинскую землю, нес службу Василий, была важной для украинского войска, и именно, благодаря его подвигу ее удалось сохранить. "Это очень важный для Украины участок возле поселка Луганское в направлении Логвинова, когда со стороны Дебальцево на часть Вооруженных Сил Украины было совершено нападение. Как настоящий Герой он поднял наши войска в контратаку, мы закрепились на позициях. Он своей жизнью, своим героическим поступком спас десятки жизней наших солдат ", - подчеркнул Президент.



По убеждению главы государства, уникальность подвига Василия Слепака не только в его мужества и преданности родной земле, но и в том, что ради защиты Украины он покинул комфортную жизнь известного певца в Париже и ушел добровольцем защищать страну. "Когда у нас есть такие герои, как Василий, с таким духом, с такой силой, с такой любовью к Родине, и с таким примером жизни - мы непобедимы", - подчеркнул Петр Порошенко.



Президент напомнил, что война в Украине продолжается уже почти три года и за это время страна "заплатила самую высокую цену - жизнью своих лучших сыновей и дочерей". Петр Порошенко отметил, что Россия надеялась очень легко, за несколько недель победить Украину, которая в то время не имела Вооруженных Сил и оружия. Она думала, что Украина разодрана изнутри, и Россия, имеет в десятки раз больший военный бюджет, вооруженная оружием XXI века, сломает украинскую волю.



"Но мы доказали, что даже когда меньше оружия, есть ощущение, когда ты с оружием в руках защищаешь свою землю, борешься за каждый клочок украинской земли, мы никому ее не отдадим и отдавать не собираемся", - подчеркнул глава государства.



Петр Порошенко выразил убеждение, что героический характер Василия сформировался именно благодаря патриотическому воспитанию семьи. "Позывной вашего сына был "Миф". Сегодня этот позывной и имя вашего сына знает вся страна. Сотни украинских ребят хотят быть похожими на него", - подчеркнул Президент.



"Хочу поблагодарить вместе с министром обороны Степаном Полторак, уважаемые Надежда Васильевна и Ярослав Владимирович, за сына. Пока есть у нас такие воины - Украина непобедима", - обратился к родителям Василия Слепака глава государства.



Отец Героя Ярослав Слепыш поблагодарил Президента за высокую государственную награду сына. "Мы Вам искренне благодарны, что помните о нашем сына", - сказал он. "Если мы вместе - мы непобедимы", - сказал Ярослав Слепыш.

Инф. официального сайта Президента Украины.