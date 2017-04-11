Гройсман предложил вместо долга по газу передать России "Тимошенко вместо денег"

11.04.2017, 14:52

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что, если Украина проиграет в судебной тяжбе в Стокгольмском арбитражном суде с российским "Газпромом" десятки миллиардов долларов, то виновным в этом он считает Юлию Тимошенко.

"Это следствие подписания контракта Тимошенко. И нам Россия все посчитала, что она наподписывала и поставила 40 миллиардов долларов иск в суд. Ну, придется передать Тимошенко вместо денег. Если она подписала, пусть она и несет за себя ответственность", - заявил он.

Юлия Тимошенко на посту премьера принимала решение о подписании в 2009 году газовых соглашений с Россией на ближайшие 10 лет.

Однако Владимир Гройсман заявил, что не хочет прогнозировать решение суда.

"У нас достаточно прочная правовая позиция, но мы не можем ничего предсказать - это суд будет определять. Если мы выиграем, справедливость восстановится по отношению к Украине", - считает премьер Гройсман.

Ожидается, что Стокгольмский арбитраж вынесет решение по газовому спору между Украиной и Россией к концу весны 2017 года, речь идет об исках на десятки миллиардов долларов.

Весной 2016 года "Газпром" включил в свои иски, направленные в Стокгольмский международный арбитраж, к "Нафтогазу" сумму в размере 31,759 млрд. долларов.

Речь идет о невыполнении условий контракта, в том числе сокращении объемов закупки Украиной российского газа, что противоречит существующему контракту.

Украина с 2015 года не закупает российский газ.

Представители Украины подали встречный иск к России.

Глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев оценивал общую сумму претензий "Нафтогаза" к "Газпрому" в 30 млрд. долларов.

Украинская компания подала иск против российского "Газпрома" в Стокгольмский арбитраж по двум контрактам: купли-продажи Украиной российского газа и транзита российского газа в ЕС через территорию Украины.

В первом иске "Нафтогаза" речь идет о пересмотре цены на российский газ, которую закрепили в договоре от 2009 года.

Второй иск "Нафтогаза" касается соглашения на транспортировку газа через Украину. Киев требует компенсации за снижение объемов транзита. Об этом сообщает ВВС Украина.