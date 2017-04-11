Парубий положительно оценивает работу нынешнего правительства

11.04.2017, 15:08

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий, отвечая на вопросы журналистов во вторник о том, стоит ли ожидать кадровых изменений в составе Кабинета Министров Украины и относительно эффективности правительства, назвал эффективной работу Владимира Гройсмана на посту премьер-министра и не видит необходимости кадровых изменений в составе правительства. "Думаю, что сегодня речь не идет о каких-либо кадровых изменений, - сказал он, - нынешняя команда работает слаженно".

А. Парубий отметил, что "ситуация в стране существенно изменилась - уже никто не говорит о досрочных выборах, в этом беспрекословно есть и заслуга В. Гройсмана". По его словам, Владимир Борисович "сумел объединить реформы, которые являются непопулярными, с решением социальных проблем, таких, как повышение минимальной заработной платы". "Этот баланс - проведение непопулярных реформ и поддержка наименее защищенных слоев населения позволили стабилизировать ситуацию в стране и в экономике.

Также благодаря хорошей коммуникации между парламентом и правительством мы смогли обеспечить стабильную и эффективную работу Верховной Рады в целом. Поэтому я однозначно поддерживаю Владимира Гройсмана как эффективного руководителя и желаю успехов в нашей дальнейшей совместной работе", - подчеркнул Председатель Верховной Рады Украины.

Также, по его мнению, если возникнет необходимость в кадровых изменениях, премьер-министр обратится в парламент, и этот вопрос будет обсужден.

14 апреля заканчивается годовой иммунитет правительства под руководством Владимира Гройсмана. В случае утверждения Верховной Радой отчета Кабинета Министров о работе за год правительство получит еще год иммунитета от отставки.

Инф. официального сайта Верховной Рады Украины.