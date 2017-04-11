Гройсман назвал энергетическую и экономическую блокаду Донбасса спецоперацией России

11.04.2017, 15:44

Энергетическая и экономическая блокада, которая дала возможность России украсть украинские предприятия и получить контроль над украинскими недрами, была качественной спецоперацией страны-агрессора на украинской территории. Как следствие, Украина испытывает дефицит ресурса, но закупать уголь у страны-агрессора Правительство не будет. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на пресс-конференции по итогам года деятельности правительства.

"Безусловно, нам необходимо уголь, которого не хватает, закупать в разных странах. Я сторонник того, чтобы мы закупали в Соединенных Штатах, Австралии, в других странах, а не у страны агрессора", - отметил глава правительства.

"Для нас очень важно диверсифицировать (поставки угля), но, ни в коем случае не поставлять из Российской Федерации", - сказал он.

Премьер-министр убежден, что искусственно организованная блокада подыгрывала интересам Российской Федерации.

"Блокада, которая была сделана относительно запрета Украины доступа к собственным недрам, я называю ее экономической и энергетической, была в интересах Российской Федерации. Я считаю, что это еще одна качественная спецоперация врага на нашей территории. Они получили подачу от Украины руками некоторых украинцев - тех, кто задумал это, был лидером блокады и подыгрывал четко россиянам", - подчеркнул он.

Вследствие блокады украинские предприятия, которые платили налоги в Украину, работают сегодня на Россию, а украинские недра забраны россиянами в актив страны-агрессора, подчеркнул глава правительства. "Десятки, сотни миллиардов просто были перенаправлены в экономику Российской Федерации", - отметил он.

Премьер-министр подчеркнул, что правительство осуществило ряд мер, направленных на достижение энергетической независимости. Также много изменений было осуществлено в течение 2014-2015 годов.

В результате сегодня 501 день Украина не потребляет даже капли российского газа.

Прилагается много усилий для развития гидроэнергетики, наращивания мощностей атомной энергетики, осуществляется модернизация системы. Так, проводится модернизация Трипольской ТЭС, на что потребуется 1 млрд. грн. Также в этом году будут перестроены два блока Змиевской ТЭС, работавших на антрацитовом угле.

"Мы понимали, что нас заблокируют, но думали, что это сделают россияне", - отметил глава правительства, подчеркивая негативные последствия энергетической блокады для Украины.

Инф. Департамента информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ.