Правительство готово представить отчет о выполнении программы деятельности в 2016 году в Верховную Раду

11.04.2017, 15:48

Правительство направило в парламент отчет о выполнении программы деятельности в 2016 году 14 февраля и готово отчитаться по нему, как только Верховная Рада определит соответствующую дату. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на пресс-конференции по итогам года деятельности правительства.

"Мы 14 февраля направили этот отчет в украинский парламент. Благодарны народным депутатам, которые работают над ним и сейчас его рассматривают, в том числе, в комитетах. Ряд комитетов уже приняли решение принять этот отчет к сведению. Когда парламент определится с его рассмотрением, мы придем, отчитаемся. Мы здесь абсолютно открыты к полному сотрудничеству с народными депутатами Украины", - подчеркнул глава правительства.

Премьер-министр подчеркнул, что правительство ввело традицию вовремя подавать документы в парламент. Так, произошло с проектом Государственного бюджета на 2017 год, поданным Кабинетом Министров 15 сентября 2016 года, и Отчетом о ходе и результатах выполнения программы деятельности Кабинета Министров Украины в 2016 году, направленным в Верховную Раду 14 февраля 2017 года.

"В течение 45 дней после завершения календарного года мы должны были подать как правительство отчет. Это обычная процедура, она не имеет отношения непосредственно к годовщине украинского правительства. Это просто процедура, которую должно выполнять каждое правительство", - отметил Владимир Гройсман.

Инф. Департамента информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ.