Судебное заседание по обвинению Януковича в госизмене начнется 4 мая

11.04.2017, 15:51

Судебное заседание по обвинению бывшего экс-диктатора Виктора Януковича в государственной измене начнется 4 мая в Оболонском суде Киева. Об этом у себя в Facebook сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

"4 мая в Оболонском суде начнется суд над Януковичем с обвинением в государственной измене", - написал генпрокурор.

28 ноября 2016 года Луценко в Святошинском райсуде Киева огласил уведомление о подозрении Януковичу в государственной измене.

15 декабря 2016 года Печерский районный суд Киева разрешил задержать Януковича и доставить его в суд, 20 января 2017 года суд дал разрешение на заочное расследование против экс-диктатора.

Генпрокуратура передала в суд дело о государственной измене беглого экс-диктатора 14 марта этого года. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.