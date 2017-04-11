14 заключенных вернулись в Украину с оккупированных территорий Донбасса

11.04.2017, 15:59

Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Боевики террористической группировки "ДНР" сегодня, 11 апреля, передали украинской стороне 14 заключенных, которые изъявили желание быть перемещенными для дальнейшего отбывания наказания на подконтрольной Украине территории, сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская.

По ее словам, в течение последних двух лет состоялось восемь таких передач украинских осужденных с оккупированных территорий на подконтрольные Украине. Благодаря этому удалось переместить 147 человек.

Ранее сообщалось, что по данным СБУ, террористы ОРДЛО удерживают в заложниках 110 украинских граждан. 492 человека считаются пропавшими без вести. В Минске продолжаются переговоры об обмене пленными по формуле "228 на 58", согласованной с ОБСЕ.

По словам первого вице-спикера Верховной Рады, представителя Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирины Геращенко, боевики ОРДЛО искусственно занижают число заложников. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".