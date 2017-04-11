Компания General Electric Transportation будет модернизировать локомотивы для железной дороги Украины

11.04.2017, 16:26

11 апреля состоялась встреча первого вице-премьер-министра Украины - министра экономического развития и торговли Украины Степана Кубива с представителями американской компании General Electric Transportation. Участники обсудили долгосрочные инвестиционные проекты в улучшение украинской инфраструктуры, в частности, железнодорожной.

Степан Кубив приветствовал желание компании General Electric Transportation инвестировать в Украину и модернизацию подвижного состава украинской железной дороги в частности.

"Правительство работает над привлечением инвестиций в Украину и заинтересовано в долгосрочном сотрудничестве с инвесторами. Мы также стремимся всесторонне развивать взаимную международную торговлю и проекты совместного производства подвижного состава, но важно придерживаться принципа приоритетов по локализации производства продукции в Украине", - рассказал Степан Кубив.

Он сообщил, что модернизация предусматривает текущее, среднесрочное и долгосрочное планирование, включает текущие ремонты оборудования и создания более длительных стратегических планов обновления подвижного состава железной дороги. Это включает работу над обновлением существующей правовой базы и усиления сотрудничества в рамках государственно-частного партнерства. Степан Кубив напомнил, что для поддержки украинской промышленности также создан Национальный комитет по развитию промышленности, который нарабатывает предложения относительно улучшения технологической базы и производства украинских двигателей для подвижного состава железной дороги.

"Правительство создало условия для международного сотрудничества и защиты инвестиций, но практическую работу на операционном, техническом и технологическом уровнях должен проводить непосредственно бизнес, которому предстоит составить конкретный план и договориться о конкретных шагах для воплощения планов по обновлению подвижного состава", - отметил Степан Кубив.

Он также подчеркнул, что правительство и в дальнейшем будет работать над созданием благоприятного бизнес-климата в Украине, улучшением инфраструктуры и поддержкой промышленности с акцентом на производство в Украине, созданием рабочих мест и развитием украинской экономики.

На встрече также присутствовали представители Офиса привлечения и поддержки инвестиций при Кабинете Министров Украины и Национального комитета по развитию промышленности.

Инф. Министерства экономического развития и торговли Украины.