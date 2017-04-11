Гройсман обсудил с главами железных дорог Транскаспийского региона присоединение Украины к развитию транспортных коридоров

11.04.2017, 16:30

Украина в рамках развития своего транзитного потенциала готова присоединиться к созданию новых транспортных коридоров и присоединиться к уже существующим маршрутам, в том числе в направлении Юг - Запад из Средней Азии через Грузию и Азербайджан в направлении Европы. Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе встречи с главами железнодорожных компаний Азербайджана, Грузии, Казахстана и Кыргызстана.

Владимир Гройсман подчеркнул, что сотрудничество в транспортной сфере со странами-членами ГУАМ и партнерами Украины в Средней Азии - это приоритет, который разделяют как в Правительстве Украины, так и в правительствах стран- партнеров. "На уровне глав правительств у нас полное понимание", - сказал Владимир Гройсман. В этом контексте он напомнил, что в Кабинете Министров Украины уже создан специальный Логистический комитет, который будет заниматься транспортными вопросами и улучшать взаимодействие.

В ходе разговора главы железнодорожных компаний Азербайджана, Грузии, Казахстана и Кыргызстана предложили правительству Украины активно приобщиться к развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута и, возможно, создать совместное предприятие, которое позволило бы реализовать принцип "единого окна" при обработке грузов, которые идут по этому маршруту. Главы компаний подчеркнули, что это могло бы стать значительным конкурентным преимуществом наших стран в использовании транзитных возможностей, ведь речь идет о товарных потоках "на миллиарды долларов".

Комментируя возможность создания такого совместного предприятия, Владимир Гройсман отметил: "Мы приветствуем различные формы взаимодействия. И если мы сможем сформировать единый транспортный коридор и совместное предприятие - это нормальные подходы. Наше объединение даст хороший результат для наших государств. Вносите предложение".

Глава правительства дал поручение вице-премьер-министру Владимиру Кистиону проработать Дорожную карту совместной работы и выйти на конкретные решения. "Давайте сделаем Дорожную карту. Думаю, сможем это сделать довольно быстро. С нашей стороны вы будете иметь максимальную поддержку", - подчеркнул Владимир Гройсман.

Инф. Департамента информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ.