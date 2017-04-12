Гройсман призывает местные власти ответственно и эффективно проводить строительные работы на дорогах

12.04.2017, 13:43

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призывает местные власти с максимальной ответственностью и эффективностью использовать полученные в результате децентрализации возможности на строительство и реконструкцию дорог и обеспечить высокое качество выполнения этих работ. Об этом глава правительства заявил в начале заседания правительства сегодня, 12 апреля.

"Ежегодная серьезная системная работа выведет дороги страны на новый качественный уровень. И здесь важно, чтобы местные власти, в результате децентрализации получившие миллиарды, десятки миллиардов, которые возможно использовать, в том числе, на реконструкцию и строительство дорог, очень добросовестно выполнили свою работу, свои задачи", - подчеркнул Владимир Гройсман.

"Я обращаюсь сегодня к местным руководителям, городским головам, председателям общин Украины, районным государственным администрациям, областным администрациям, областным советам. Уважаемые друзья, я очень прошу вас, чтобы вы максимально эффективно подошли к ремонту, реконструкции дорог, за которые вы отвечаете, сделали это качественно", - сказал премьер-министр, отметив, что на местах возможно качественнее проконтролировать качество выполнения работ, чем это возможно сделать из центра.

С 2018 года много дорог и средств переходят на местный уровень. В связи с этим местные власти должны быть инфраструктурно готовы к такой работе, отметил глава правительства и призвал всех к максимальной ответственности в этой сфере.

Инф. Департамента информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ.