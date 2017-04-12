Гройсман: В 2018 год мы должны войти с серьезным планом работы по дорожному хозяйству

12.04.2017, 13:48

Украина должна войти в 2018 год с завершенным процессом децентрализации дорожного хозяйства, с действующим Дорожным фондом и системным планом работы на ближайшие 4 года. Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе заседания правительства.

"В 2018 год мы должны войти с децентрализованными дорогами, с новым Дорожным фондом, с новыми ресурсами, с серьезным системным планом работы. Два, три, четыре года такой работы - и все почувствуют, что ситуация выровнялась. А все дорожники поймут, что надо качественно сделать свою работу, тогда и работа будет", - сказал глава правительства.

Инф. Департамента информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ.