Гройсман требует жесткой ответственности за некачественное выполнение дорожных работ и злоупотребление госресурсами

12.04.2017, 13:58

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман требует жесткой ответственности для тех, кто виновен в неэффективном использовании государственных ресурсов, выделенных на строительство дорог, и некачественном выполнении работ в прошлом году. Об этом он заявил, открывая заседание правительства.

"Они (исполнители некачественных работ) должны нести за это суровую ответственность, начиная с того, что они должны восстановить то, что повреждено, а с другой стороны - должны нести уголовную ответственность, потому что это государственные средства, государственные ресурсы. Если кто- то позволил использовать их неэффективно, должен нести за это ответственность", - подчеркнул Владимир Гройсман.

Инф. Департамента информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ.