Госдума поддержала перенос выборов в Президента России на день аннексии Крыма

12.04.2017, 15:00

Госдума поддержала в первом чтении поправки в избирательное законодательство, предусматривающие перенос выборов Президента России в 2018 году с 11 на 18 марта - то есть на годовщину аннексии Крыма. "За" проголосовали 333 депутата из 450.

Фракция КПРФ, вопреки обещаниям, не голосовала против, не участвовала в голосовании вовсе. 11 апреля депутаты Госдумы от КПРФ заявили, что решили голосовать против пакета законопроектов, касающихся выборов Президента России, в том числе их переноса на 18 марта.

Поправки внесли в Госдуму сенаторы Андрей Клишас и Анатолий Широков. Клишас ранее отметил, что авторы поправок не стремились перенести день голосования именно на дату аннексии Крыма. Однако, представляя законопроект, Клишас назвал совпадение выборов Президента с годовщиной присоединения Крыма "позитивным", поскольку оно "имело широчайшую общественную поддержку".

Против собственно переноса выборов никто из депутатов в ходе обсуждения не возражал.

В поддержку переноса выборов ранее высказались председатель ЦИК Элла Памфилова и спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Политологи и депутаты оппозиционных фракций отмечали, что перенос выборов связан с желанием власти повысить явку. Об этом сообщает ВВС.