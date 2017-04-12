Следственный комитет РФ заявил о намерении экстрадировать Ходорковского в Россию

12.04.2017, 16:41

Следственный комитет России выясняет местонахождение бывшего совладельца "ЮКОСа" Михаила Ходорковского для его экстрадиции в Россию, сообщил представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Постановление о привлечении Ходорковского в качестве обвиняемого в организации убийства и покушения на убийство двух и более лиц было вынесено в декабре 2015 года.

Экс-главу нефтяного концерна ЮКОС обвиняют в том, что, являясь акционером и председателем правления компании, он в 1998-1999 годах поручил подчиненным ему сотрудникам Невзлину и Пичугину, а также другим лицам убийство мэра Нефтеюганска Владимира Петухова и предпринимателя Евгения Рыбина, чья служебная деятельность, якобы, противоречила интересам "ЮКОСа".

Еще в 2015 году решением суда Ходорковский был заочно арестован и объявлен в международный розыск.

Сам Ходорковский в своем микроблоге в социальной сети Twitter написал сообщение, что хочет помочь Кремлю себя найти. Так, согласно его сообщению, с 15 по 16 апреля он будет находиться в столице Эстонии. Об этом сообщает Deutsche Welle.