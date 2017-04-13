13.04.2017, 15:43

Кабинет Министров Украины планирует в апреле направить на выполнение дорожных работ 3,142 млрд. грн., которые были аккумулированы на таможне в рамках перевыполнения планов. Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время селекторного совещания по вопросам здравоохранения с председателями областных государственных администраций в Кропивницком.

"По всей Украине от перевыполнения таможенных платежей, благодаря тому что расширили перечень областей (участников "дорожного" эксперимента), мы уже аккумулировали 3 млрд. 142 млн. грн., которые в апреле будут перечислены вам на места", - сообщил глава правительства.

Инф. Департамента информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ.