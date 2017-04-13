На месте памятника Ленину в Киеве разместят проект "Ритуал природы"

13.04.2017, 16:00

На месте памятника Ленину на бульваре Тараса Шевченко в Киеве разместят проект "Ритуал природы" мексиканской художницы Исы Каррильо.

На период с 3 по 17 мая 2017 года пустой пьедестал покроют живым розмарином. Впоследствии растения раздадут всем желающим. Деньги на проект, согласованный со столичными властями, выделил фонд "Изоляция".

Мексиканская художница предлагает обратиться к целебным силам природы и "нейтрализовать идеологическую напряженность вокруг постамента".

"Ритуал природы" победил в международном конкурсе "Общественное соглашение 2017", который проводили в "Изоляции".

Около 1500 человек с 3 по 9 апреля голосовали за проекты-финалисты, которые перед этим отобрало международное жюри. За "Ритуал природы" проголосовали 38,5% респондентов.

"Мне кажется символичным, что по результатам народного голосования был избран проект, который акцентировал идею очищения с помощью природы сложного во многих отношениях места, где во времена Второй мировой войны стояла виселица, а позже - памятник Ленину. Этот выбор также свидетельствует и о то, что киевлянам не хватает зеленых зон в центре города", - отметила куратор проекта "Общественное соглашение 2017" Екатерина Филюк.Западная Украина: памятник Ленину - не металлолом, а изделие

Именно после падения этого памятника Ленину 8 декабря 2013 года в Украине начался массовый "ленинопад". Их начали уничтожать в сотнях городов, поселков и сел, преимущественно западной, центральной и северной Украины. Впоследствии "ленонопад" докатился и до востока. Осенью 2014 года снесли гигантского Ильича в Харькове.

Тотальная законная декоммунизация Украины началась с весны 2015 года, когда Верховная Рада приняла так называемый "декомунизационный пакет".

По состоянию на январь 2017 года в Украине демонтировали 1320 памятников Ленину. Недавно в Чопе снесенный памятник Ленину продали на аукционе. Об этом сообщает ВВС Украина.