В Луганской области в результате взрыва повреждены железнодорожные пути

13.04.2017, 16:03

На перегоне между станциями Шипилово и Сентяновка в Луганской области в результате взрыва были повреждены железнодорожные пути. Об этом сообщает Луганская областная военно-гражданская администрация на своей странице в Facebook.

Отмечается, что в среду днем в полицию Луганской области поступило сообщение диспетчера железнодорожной станции Лиман о том, что на перегоне Шипилово-Сентяновка на 48 км обнаружена воронка от взрыва диаметром 4 метра и глубиной 3 метра. Об этом сообщает ВВС Украина.