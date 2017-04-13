На Евровидении в Киеве порядок будут обеспечивать 10 тысяч правоохранителей и 7 тысяч камер

13.04.2017, 17:00

В период проведения Евровидения общественный порядок в Киеве будут обеспечивать около 10 тысяч правоохранителей. Охрану порядка усилят во всем городе, включая метрополитен. Наиболее пристально будут контролировать центральную часть города, Международный выставочный центр и другие ключевые локации. "Все локации нами тщательно изучены, системно анализируются все риски, которые могут возникнуть во время подготовки и проведения конкурса. Правопорядок на Евровидении будут охранять около 10 тысяч правоохранителей. Все силы полиции, Нацгвардии и других структур приведены в повышенную готовность. На базе Киевского городского ситуационного центра отработали механизм взаимодействия всех силовиков", - сообщил Богдан Лизогуб, руководитель штаба координации мер безопасности во время подготовки и проведения Евровидения-2017 в Украине, во время пресс-брифинга в Украинском кризисном медиа-центре.

В Киеве будут работать 7 тысяч камер видеонаблюдения, подключенных к Киевскому городскому ситуационному центру. "Определены 13 ключевых локаций. Это МВЦ, где будет проходить конкурс, Броварской проспект, Михайловская площадь, Софиевская площадь, улицы Прорезная, Крещатик, Андреевский спуск, Сагайдачного, Почтовая и Контрактовая площадь, Труханов остров. В основных локациях мы планируем установить 250 камер наблюдения и 50 роботизированных камер, через которые операторы смогут отслеживать текущую ситуацию", - рассказал Юрий Назаров, директор департамента информационно- коммуникационных технологий Киевской городской государственной администрации. Ситуацию будут мониторить круглосуточно.

В МВЦ будет работать 115 камер внутри и снаружи помещения, информацию из которых будет анализировать отдельный мониторинговый центр. Сейчас проходит тестирование системы видеоаналитики, которая поможет выявлять подозрительных людей и предметы. Правоохранители учли уроки терактов, которые произошли в Европе в течение прошлого года, и план действий для таких ситуаций также отработан, отметил Богдан Лизогуб. "Мы отрабатываем все - начиная от единичных случаев хулиганских действий до возможной террористической угрозы", - добавил Анатолий Серединский, представитель Национальной полиции Украины.

Информация для гостей: рекомендации, полицейские пункты, горячая линия и мобильное приложение

Для гостей конкурса разработали специальные рекомендации, доступные на украинском и английском. Они размещены на официальном сайте МВД и Нацполиции. "Там предусмотрены все возможные варианты ситуации, которые могут случиться с нашими гостями начиная с прибытия в аэропорт, при перемещении общественным или личным транспортом, ситуации, которые могут возникнуть у гостей с детьми. Мы также прописали разъяснения, какие права и обязанности полиции, чтобы люди с пониманием относились к мерам безопасности", - отметил Анатолий Серединский. В ключевых локациях будут действовать полицейские пункты с сотрудниками, владеющими английским языком. В случае проблем можно обращаться на линию 1551, в том числе на английском языке.

Юрий Назаров добавил, что до Евровидения запустят специальное мобильное приложение на английском языке, которое поможет ориентироваться в городе и графике событий Евровидения, а также содержит информацию, как действовать и куда обращаться в случае проблем. Презентация приложения состоится через неделю. Кроме того, в городе будут работать 35 интерактивных информационных панелей информации на нескольких иностранных языках.

На период проведения конкурса в ключевых локациях частично ограничат движение. С 26 апреля до 18 мая будет перекрыт Крещатик в зоне работы Еврогородка. С 1 по 14 мая будут перекрыты улицы вблизи МВЦ, возле ст.м. Левобережная. В день "красной дорожки" перекроют улицы в районе Мариинского парка. Об этом сообщает Украинский кризисный медиа-центр.