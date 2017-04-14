Этот день в истории: 14 апреля

Предлагаем дайджест основных событий и дат 14 апреля.
1543 - завершилась испанская экспедиция Бартоломео Феррело, открывшая залив Сан-Франциско.
1695 - родился Пьетро Гварнери, итальянский скрипичный мастер.
1744 - родился Д.И.Фонвизин, литератор екатерининской эпохи, создатель русской бытовой комедии
1828 - американский лексикограф Ной Вебстер опубликовал свой Американский словарь английского языка.
1862 - родился П.А.Столыпин, политик, министр внутренних дел, премьер-министр России (1906-1911).
1865 - покушение на жизнь 16-го президента США Авраама Линкольна.
1871 - в Германии учреждён парламент - рейхстаг.
1888 - умер Николай Миклухо-Маклай, русский путешественник и этногораф.
1894 - состоялась первая публичная демонстрация кинопроектора Эдисона.
1908 - вышел первый номер юмористического еженедельника "Сатирикон".
1909 - создана Англо-Персидская нефтяная компания (ныне British Petroleum).
1910 - умер М.А.Врубель, русский художник, работавший практически во всех видах и жанрах изобразительного искусства: живописи, графике, декоративной скульптуре и театральном искусстве.
1927 - в шведском Гётеборге сошёл с конвейера первый автомобиль "Вольво".
1929 - в Монте-Карло проведён первый Гран-при Монако.
1930 - покончил жизнь самоубийством Владимир Маяковский, советский поэт, драматург, киносценарист, киноактёр, художник, редактор журналов "ЛЕФ", "Новый ЛЕФ".
1931 - Британское Министерство транспорта опубликовало первый Дорожный кодекс.
1953 - первый полет многоцелевого вертолёта КА-15 - первого серийного вертолёта ОКБ Н.И.Камова.
1956 - Чарльз Гинсберг, Чарльз Андерсен и Рэй Долби продемонстрировали своё изобретение - первый видеомагнитофон.
1965 - родился Юкихиро Мацумото, японский разработчик свободного ПО, создатель языка программирования Ruby.
1980 - умер Джанни Родари, итальянский детский писатель и журналист.
1981 - завершение первого пилотируемого полёта по программе "Спейс Шаттл".
1983 - первые радиотелефоны начали продаваться в Великобритании.
1988 - подписание международных Женевских соглашений о политическом урегулировании в Афганистане.
2009 - умер Морис Дрюон, французский писатель. Член Французской академии, министр культуры Франции (1973-1974).
2010 - извержение вулкана Эйяфьядлайёкюдль.
Инф. ИЦ "ЭЛВИСТИ" по материалам интернет-изданий.