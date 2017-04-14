Этот день в истории: 14 апреля

14.04.2017, 09:34

Предлагаем дайджест основных событий и дат 14 апреля.

1543 - завершилась испанская экспедиция Бартоломео Феррело, открывшая залив Сан-Франциско.

1695 - родился Пьетро Гварнери, итальянский скрипичный мастер.

1744 - родился Д.И.Фонвизин, литератор екатерининской эпохи, создатель русской бытовой комедии

1828 - американский лексикограф Ной Вебстер опубликовал свой Американский словарь английского языка.

1862 - родился П.А.Столыпин, политик, министр внутренних дел, премьер-министр России (1906-1911).

1865 - покушение на жизнь 16-го президента США Авраама Линкольна.

1871 - в Германии учреждён парламент - рейхстаг.

1888 - умер Николай Миклухо-Маклай, русский путешественник и этногораф.

1894 - состоялась первая публичная демонстрация кинопроектора Эдисона.

1908 - вышел первый номер юмористического еженедельника "Сатирикон".

1909 - создана Англо-Персидская нефтяная компания (ныне British Petroleum).

1910 - умер М.А.Врубель, русский художник, работавший практически во всех видах и жанрах изобразительного искусства: живописи, графике, декоративной скульптуре и театральном искусстве.

1927 - в шведском Гётеборге сошёл с конвейера первый автомобиль "Вольво".

1929 - в Монте-Карло проведён первый Гран-при Монако.

1930 - покончил жизнь самоубийством Владимир Маяковский, советский поэт, драматург, киносценарист, киноактёр, художник, редактор журналов "ЛЕФ", "Новый ЛЕФ".

1931 - Британское Министерство транспорта опубликовало первый Дорожный кодекс.

1953 - первый полет многоцелевого вертолёта КА-15 - первого серийного вертолёта ОКБ Н.И.Камова.

1956 - Чарльз Гинсберг, Чарльз Андерсен и Рэй Долби продемонстрировали своё изобретение - первый видеомагнитофон.

1965 - родился Юкихиро Мацумото, японский разработчик свободного ПО, создатель языка программирования Ruby.

1980 - умер Джанни Родари, итальянский детский писатель и журналист.

1981 - завершение первого пилотируемого полёта по программе "Спейс Шаттл".

1983 - первые радиотелефоны начали продаваться в Великобритании.

1988 - подписание международных Женевских соглашений о политическом урегулировании в Афганистане.

2009 - умер Морис Дрюон, французский писатель. Член Французской академии, министр культуры Франции (1973-1974).

2010 - извержение вулкана Эйяфьядлайёкюдль.

Инф. ИЦ "ЭЛВИСТИ" по материалам интернет-изданий.