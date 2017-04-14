Савченко возглавила партию "Гражданская платформа Надежды Савченко"

Партия НАСТУП провела съезд в Киеве и избрала руководителем члена Рады от "Батькивщины" Надежду Савченко. Партия названа ее именем.
"Партию создали львовяне с красивым названием НАСТУП. На съезде мы изменили название и переизбрали меня председателем партии. Наша главная задача - изменение политической системы", - заявила Надежда Савченко в кулуарах парламента.
Новое название партии - "Гражданская платформа Надежды Савченко", добавила Савченко.
Надежда Савченко была первым номером списка партии "Батькивщина" на выборах 2014 года.
Фракция исключила ее из состава из-за скандальных заявлений о переговорах с руководителями "ДНР" и "ЛНР".
Партию НАСТУП создали в феврале 2016 года.
По словам Савченко, главной задачей партии будет "изменение политической системы" и "централизация".
Надежда Савченко добавила, что в руководящие органы партии вошли все ее помощники.
Всего в Украине сейчас 352 партии. Об этом сообщает ВВС Украина.