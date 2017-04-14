МИД: Жители оккупированных территорий смогут ездить в ЕС без виз при наличии биометрического паспорта Украины

14.04.2017, 16:31

Жители ОРДЛО и оккупированного Крыма смогут воспользоваться безвизовым режимом при наличии биометрического паспорта Украины. Об этом говорится в сообщении департамента консульской службы МИД в Facebook.

"Граждане Украины, постоянно проживающие на территориях временно оккупированных АР Крым и ОРДЛО, как и остальные граждане Украины, имеют право пользоваться преимуществами безвизового режима с ЕС на общих условиях, оформив биометрический паспорт Украины и соблюдая другие соответствующие требования для безвизовых путешествий", - говорится в сообщении.

6 апреля Европейский парламент одобрил предоставление украинцам права путешествовать в страны Европейского Союза без виз.

10 апреля представитель внешнеполитической службы Европейского Союза Майя Косьянчич также заявила, что граждане Украины, даже если они живут в Крыму, даже если они живут на востоке страны, будут иметь возможность путешествовать при условии, конечно, если они являются владельцами биометрических паспортов. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.