Три года АТО: Жертвами конфликта на востоке Украины стали около 10 тысяч человек

15.04.2017, 10:52

14 апреля 2017 года исполняется три года со дня подписания и.о. президента Украины Александром Турчиновым указа о начале в восточных областях страны антитеррористической операции (АТО). Именно такое название получил комплекс мер, утвержденных секретным решением Совета безопасности Украины после обстрела колонны украинских силовиков под Славянском.

С первых дней операции к ней активно привлекались все силовые ведомства Украины - Вооруженные силы, МВД, только что созданная Национальная гвардия, Служба безопасности (СБУ), - а также полустихийно формируемые добровольческие батальоны.

Изначально "зоной АТО" провозгласили сразу три украинские области - Донецкую, Луганскую и Харьковскую, - однако в сентябре 2014 года ее границы ограничили только первыми двумя регионами.

В третью годовщину начала военных действий на Донбассе ВВС вспоминает ключевые даты конфликта на востоке Украины.

В городах востока Украины проходят митинги противников новой власти, установившейся в Киеве после бегства экс-президента Виктора Януковича. Некоторые активисты выступают с пророссийскими лозунгами, в частности, призывая к присоединению восточных регионов к России по "крымскому сценарию".

6 апреля участники митингов захватывают здания Донецкой и Харьковской облгосадминистраций, а также здание Луганского управления Службы безопасности Украины. На следующий день в Донецке и Харькове активисты провозглашают создание "народных республик". Через считанные часы здание харьковской администрации взяли штурмом украинские спецназовцы, в Донецке и Луганске представители киевской власти инициируют переговоры с протестующими.

12 апреля несколько десятков человек под командованием гражданина России Игоря Гиркина (Стрелкова) захватывают административные здания в Славянске Донецкой области.

Вооруженные сторонники самопровозглашенной "Донецкой народной республики" обстреливают бойцов антитеррористического подразделения СБУ, направленных в Славянск. В столкновении погибает капитан СБУ Геннадий Биличенко - его считают первым украинским силовиком, погибшим в конфликте на Донбассе.

Вечером того же дня Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) принимает решение "О неотложных мероприятиях относительно преодоления террористической угрозы и сохранения территориальной целостности Украины", которое до сих пор защищено грифом "секретно".

На следующий день его вводит в действие своим указом и. о. Президента Александр Турчинов. На территории Донецкой, Луганской и Харьковской областей официально начинается "антитеррористическая операция" при участии всех силовых органов Украины и, в частности, боевой авиации Вооруженных сил Украины. После вступления в должность Президента Украины Петра Порошенко Киев начинает масштабное контрнаступление. Под контроль сил АТО переходят Славянск, Краматорск, Мариуполь, Северодонецк, Лисичанск.

В июле вблизи Снежного Донецкой области терпит крушение пассажирский лайнер Malaysia Airlines, следовавший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур. Все 298 человек, находившихся на его борту, погибли. Международная следственная группа пришла к выводу о том, что самолет сбила ракета комплекса "Бук", доставленного на Донбасс из России. Россия категорически отрицает причастность к трагедии.

Наступление сил АТО прервалось их тяжелейшим поражением под Иловайском. По данным украинской военной прокуратуры, во время выхода из окружения погибли 366 бойцов, а более 150 пропали без вести. Руководство ВСУ заявило, что ход военной операции переломили подразделения регулярных войск Российской Федерации, перешедшие границу и принявшие участие в боевых действиях. Москва отвергает эти обвинения.

Тогда же самопровозглашенные "народные республики" взяли под контроль Новоазовск на границе с Россией и подошли вплотную к Мариуполю, однако не смогли взять под контроль этот город.

Представители Украины и России при посредничестве ОБСЕ подписывают "первое минское соглашение", предусматривающее двустороннее прекращение огня, амнистию участников конфликта, предоставление отдельным районам Донецкой и Луганской областей особого статуса и проведение там местных выборов.

Впрочем, уже вскоре стороны конфликта обвинили оппонентов в срыве мирных соглашений, и зимой боевые действия на Донбассе разгорелись с новой силой. Самыми горячими точками на фронте стали Донецкий аэропорт и крупный транспортный узел Дебальцево.

В результате многочасовых переговоров при участии лидеров Украины, России, Германии и Франции подписываются "вторые минские соглашения", детализирующие подписанный ранее документ и привязывающие выполнение его пунктов к конкретным временным ориентирам.

Однако их выполнение тоже забуксовало. К примеру, переход Дебальцево под контроль "ДНР" произошел уже после того, как в соответствии с минскими соглашениями должно было установиться полное и безоговорочное прекращение огня. Киев утверждает, что Дебальцево перешло под контроль сепаратистов благодаря участию в боевых действиях военнослужащих российской армии. Москва это отрицает.

Бои за Дебальцево были последней масштабной военной операцией конфликта на Донбассе, однако и после этого на линии размежевания постоянно фиксировались сравнительно небольшие столкновения.

В мае 2015 года во время боя украинских военных с вооруженным отрядом "Луганской народной республики" в плен попали Евгений Ерофеев и Александр Александров, которые являлись военнослужащими ГРУ Минобороны России. В ходе судебного разбирательства в Киеве оба они утверждали, что уволились из рядов армии перед отбытием на Донбасс. Впоследствии их обменяли на депутата украинского парламента Надежду Савченко, находившуюся в заключении в российской тюрьме.

В феврале 2016 года активизировались боевые действия в районе Авдеевки.

Под конец 2016 года эпицентром конфликта стала "Светодарская дуга" - линия обороны, сформированная после отхода сил АТО из Дебальцево.

В начале 2017 года боевые действия развернулись вблизи все той же Авдеевки, наблюдатели говорили о гуманитарном кризисе, развернувшемся в городе.

Контактная группа, регулярно собирающаяся на встречи в Минске, время от времени объявляет о достижении очередных договоренностей об установлении перемирия. Последнее из таких прекращений огня должно было начаться с 10 утра 13 апреля. Однако боевые действия продолжаются.



По данным Миссии ООН по правам человека, начиная с 2014 года на Донбассе погибли 9940 человек, из них около 2 тыс. - мирные жители. 23455 человек получили ранения.

По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери украинских силовиков составляют 2651 человек, из них 2242 - Вооруженные силы Украины, 180 - Национальная гвардия, 127 - МВД и полиция. 9558 украинских военнослужащих получили ранения. Кроме того статус участника боевых действий получили 190 тыс. украинских военнослужащих.

По данным Минсоцполитики Украины, внутренне перемещенных лиц из Донбасса зарегистрировано 1,586 млн., из них 808 тыс. - пенсионеры; около 240 тыс. - дети. Об этом сообщает ВВС Украина.